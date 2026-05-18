بالصور.. أشبال غيموز يباشرون التحضير لموقعة السنغال وعينهم على انتصار جديد

دخل المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة أجواء التحضير لمواجهته المرتقبة أمام منتخب السنغال، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا للفئة، وسط معنويات مرتفعة بعد النتائج الإيجابية التي حققها في بداية المشوار القاري.

وكان أشبال المدرب أمين غيموز قد حققوا، مساء الأحد، فوزًا ثمينًا أمام منتخب جنوب إفريقيا، عززوا به حظوظهم في مواصلة المنافسة والتقدم نحو الأدوار المقبلة، بعدما استهلوا البطولة بتعادل أمام منتخب غانا بهدف لمثله.

ويطمح المنتخب الوطني إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وحصد ثلاث نقاط جديدة أمام السنغال، في مباراة ستكون مفصلية لتعزيز فرص التأهل وتأكيد طموحات “الخضر” في الذهاب بعيدًا خلال البطولة القارية.

ويركز الطاقم الفني خلال التحضيرات على الجانبين البدني والتكتيكي، مع العمل على تصحيح بعض النقاط التي ظهرت في اللقاءات السابقة، بهدف الظهور بأفضل صورة أمام منافس يُعد من أبرز منتخبات الفئة في إفريقيا.