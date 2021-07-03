بالصور.. أشبال لاسات يجرون جولة استرخائية قبل مواجهة تونس

قام المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، بعد ظهر اليوم الأحد، بجولة استرخائية بمقر اقامتهم بمصر، قبل المواجهة التي ستجمعهم بنظرائهم من تونس

وظهر أشبال المدرب محمد لاسات، في معنويات عالية، أين صنعوا أجواء مرحة فيما بينهم خلال هذه الفترة الاسترخائية التي استفادوا منها.

ويأتي هذا قبل ساعات قليلة عن المواجهة الهامة والحاسمة التي ستجمعهم عشية اليوم، بمنتخب تونس، ضمن نصف نهائي كأس العرب.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، أمام نظيره التونسي، ستجري بملعب القاهرة، انطلاقا من الساعة السابعة مساء.