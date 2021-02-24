بالصور.. أشبال لاسات يختتمون تربصهم التحضيري بمواجهة بارادو

أنهى المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، تربصه التحضيري الأول، تحسبا لشان المغرب 2021، بمواجهة ودية أمام رديف فريق بارادو.

وتمكن المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، من التقدم في الشوط الأول من هذه المباراة، بنتيجة 1-0، أمام فريق بارادو لأقل من 21 عاما، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومباشرة بعد نهاية هذه المواجهة، قرر الناخب الجزائري محمد لاسات، تسريح أشباله، للاستفادة من فتر راحة، قبل الدخول في التربص التحضيري الثاني المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، سيتعرف اليوم الأربعاء، عن منافسيه المقبلين في كأس أمم إفريقيا 2021 لأقل من 17 عاما، المقررة بالمغرب.