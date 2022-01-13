بالصور.. أشغال الصيانة على مستوى أرضية ميدان ملعب جابوما

شهدت أرضية ميدان ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية أشغال الصيانة من طرف عمال الملعب تحسبا لإحتضان مباراة الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، أين سيستقبل المنتخب الجزائري نظيره غينيا الإستوائية يوم الأحد المقبل.

وإنتقد العديد من المتتبعين أرضية الميدان التي كانت كارثية خلال مباراة الجولة الأولى أمام منتخب سيراليون، والتي ساهمت بشكل كبير في تعثر اشبال الناخب الوطني جمال بلماضي خلال هذه المباراة.