بالصور.. أصالة تشوق جمهور ألبومها الجديد “لاتستسلم” بنيو لوك

تواصل النجمة أصالة نصري تشويق جمهورها لألبومها الخليجي الجديد “لا تستسلم” من خلال نشرها صوراً ترفقها بكلام يصف أغاني الألبوم.

وأصرت الفنانة السورية الظهور بشكل جديد من خلال مجموعة الصور التي تنشرها يوميا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة أصالة من خلال برومو ألبومها الجديد بـ النيولوك و الذي ستظهر به في ألبومها الجديد “لا تستسلم”.

و كتبت أصالة عبر حسابها بموقع تويتر: “كلّي فرح وشغف ورهبه وافتخار.. بهذا العمل الّذي أظهر منً خلاله بصورتي الجديدة، غنًيت دون قيد، ووصلت بمشاعري أقصاها.

وفي وقت سابق، شوقت النجمة السورية أصالة نصرى جمهورها لألبومها الجديد “لا تستسلم”.

حيث نشرت بعض الأبيات لأحد أغانيها،كتبت عبر حسابها بموقع تويتر:” الخيانة شكلها عندك وراثه وأنا طلّقت غرامك بالثلاثة.. يوم لى قوس”.