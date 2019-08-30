بالصور.. أصحاب الترقوي المدعم يقتحمون شققهم برفقة عائلاتهم في بريكة بباتنة!

اقتحم، اليوم الجمعة وإلى غاية كتابة هاته الأسطر، العشرات من أصحاب الترقوي المدعم ببريكة في باتنة شققهم الجاهزة التي استفادوا منذ سنة 2011.

وبقوا ينتظرون تدشينها منذ ذلك الحين و بعد استكمال الأشغال بها قبل 3 سنوات من الآن و بقائها موصدة في أوجههم، قبل أن تضيق بهم كل السبل.

ويعجز كل المسؤولين عن إيجاد حل لقضيتهم بدءا برئيس الدائرة إلى مدير السكن والوالي ثم وزير السكن ويقررون اقتحام سكناتهم التي يحوزون على عقودها الرسمية و التي سددوا كل أقساطها.

حدث هذا بحضور مصالح الدرك الوطني ببريكة والتي رفعت تقريرها للجهات المختصة، و قد قال بعض أصحاب الشقق لـ “النهار” أنهم طرقوا كل الأبواب وحاولوا بكل الطرق الودية الحصول على سكناتهم غير أنه لم يتم حل القضية.

ما اضطرهم إلى اقتحام سكناتهم بعد معاناة سنوات من الإيجار وبعد العديد من الاحتجاجات التي شنوها أمام مقر دائرة بريكة وأمام السكنات و لدى مديرية السكن و الولاية و كذا الوزارة.

هذا ويطالب المحتجون بتعويضهم عن الضرر اللاحق بهم جراء تأخر 3 سنوات وكذا إفادة لجنة تحقيق وزارية في الابتزاز الذي تعرّضوا له.

وكذا في المغالطات التي وصلت وزير السكن من طرف المسؤولين المحليين بخصوص الزيادة في أسعار الشقق التي قالوا عنها أنها “غير شرعية”.