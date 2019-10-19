بالصور .. أصحاب شاحنات رفع القمامة الخواص يضربون عن العمل بوهران

دخل أصحاب شاحنات رفع القمامة الخواص في إضراب مفتوح عن العمل بعد تماطل الجهات الوصية في تسوية مستحقاتهم المالية العالقة لسنوات 2014، 2015 و 2019.

المحتجون الذين تجمعوا صباح اليوم أمام مديرية التطهير والنظافة التابعة لبلدية وهران مهددين بشل مهامهم.

والمتمثلة في إزالة القمامة والنقابات على مستوى منتديات ولاية وهران إلى غاية الالتفات إلى انشغالاتهم .

والتي طول أمد حلها بعد عديد الوعود التي قطعها المسؤولون المحليون لهم ضاقوا ذرعا منها أمام الديون المتراكمة على عاتقهم.

اصحاب مؤسسات خاصة لرفع القمامة الناشطين في إطار اونساج البالغ عددهم 74 شاحنة طالبوا بتدخل والي وهران عبد القادر جلاوي.

من اجل انصافهم والخروج من نفق هذه الأزمة التي سيدفع ثمنها المواطن الذي يعاني من تراكم وانتشار القاذورات باحياء وشوارع مدينة وهران.

