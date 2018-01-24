نظم العشرات من أصحاب شاحنات النقل العمومي وقفة احتجاجية أمام محجرة التيف بالفولية بلدية الرقيبة بولاية الوادي

على وضعهم الكارثي وتحويلهم نحو البطالة بصفة رسمية بسبب انهيار أسعار النقل.



وتحجج أصحاب المشاريع بعدم وجود من ينقل المواد التي تستعمل في إنجاز الطرقات التي تعرف تأخرا رهيبا في الإنجاز.

وطالب المحتجون بتحديد وتسقيف الأسعار من قبل وزارة النقل على شاكلة الحافلات وسيارة النقل

خاصة مع التهاب الأسعار في المواد الطاقوية وقطع الغيار

وبعد المسافات من المحجرة الوحيدة التي تحتكر التيف بمشاريع المنجزة .

وأكد أصحاب الشاحنات ” للنهار”، أنهم عجزوا على تسديد فواتير المحلات التجارية التي تمولهم بالأكل في ظل الفوضى وعدم تنظيم هذا القطاع.