بالصور.. أضنة دمير يقدم لاعبه الجديد عطال

قدّمت إدارة نادي أضنة دمير التركي، صبيحة اليوم السبت، لاعبها الجديد، الدولي الجزائري يوسف عطال.

وكان عطال، قد التحق بالفريق التركي أمس الجمعة، في آخر أيام الميركاتو الشتوي بتركيا، قادما من نيس الفرنسي، بعقد يمتد لـ 6 أشهر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي أضنة دمير سبور التركي، على “فيسبوك” صورا لعملية توقيع مدافع الخضر.

وجددت ترحيبها بعطال، وقالت في منشورها: “مرة أخرى نقول مرحبا بك في عائلتنا لعطال. وتنمنى له النجاح مع فريقنا أضنة دمير سبور”.

للإشارة فإن الدولي الجزائري، سيحمل الرقم 31 مع ناديه الجديد، الذي يحتل المركز التاسع في “السوبر ليغا” التركية، برصيد 31 نقطة من أصل 25 جولة، بواقع 7 انتصارات و8 هزائم و10 تعادلات.