عاجل

بالصور..أطفال المخيم الصيفي لولاية سطيف في ضيافة شرطة بومرداس

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بالصور..أطفال المخيم الصيفي لولاية سطيف في ضيافة شرطة بومرداس
بقلم حكيم ش

قام صبيحة اليوم إطارات خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية بومرداس، بتنظيم يوم إعلامي أمني جواري تحسيسي وقائي من أخطار

مختلف الآفات الإجتماعية، لفائدة حوالي 120 طفل من المخيم الصيفي لولاية سطيف المقيمين على مستوى إبتدائية 18 فيفري ببومرداس،
حيث تم من خلالها تنشيط وتقديم دروس توجيهية تمحورت حول، أخطار الإستمعال السلبي للأنترنت، أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية،
أخطار الحوادث المرورية، وكذا التعريف بالخطوط الخضراء الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لغرض الإتصال والتواصل بالإضافة إلى ذلك،
تم تنظيم زيارة بيداغوجية للمتحف المركزي للشرطة على مستوى المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف الجزائر العاصمة،
من أجل التعرف على تاريخ الشرطة الجزائرية وأهم المراحل التى مرت بها، المبادرة تم استحسانها من طرف أطفال المخيم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=682378

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com