بالصور..أطفال المركـــز النفسـي البيداغوجي في ضيافــة شرطــة خميس الخشنـــة 

، حيث قدموا لهم هدايا رمزية قصد إسعادهم و إدخال السرور إلى قلوبهم.

كما عرضوا عليهم معلومات عامة حول الوسائل المستعملة من طرف الشرطة، من سيارات و دراجات و وسائل و معدات تستعمل في مجال الشرطة العلمية.

وهذا مع أخذ صور فوتوغرافية للأطفال و هم يلبسون قبعات أعوان الشرطة و يصعدون إلى السيارات الخاصة بالأمن الوطني.

كما تم بالمناسبة تنظيم زيارات بيداغوجية لهم، إلى المتحف المركزي للشرطة بشاطوناف بالجزائر العاصمة.

بهدف مرافقتهم و مشاركتهم فرحتهم، والإحاطة بمختلف المعارف التي يحتاجونها لمعرفة هياكلهم الشرطية.