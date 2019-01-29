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بالصور..أطفال المركـــز النفسـي البيداغوجي في ضيافــة شرطــة خميس الخشنـــة 

الوطني
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بالصور..أطفال المركـــز النفسـي البيداغوجي في ضيافــة شرطــة خميس الخشنـــة 
بقلم خميسة مريم

، حيث قدموا لهم هدايا رمزية قصد إسعادهم و إدخال السرور إلى قلوبهم.

كما عرضوا عليهم معلومات عامة حول الوسائل المستعملة من طرف الشرطة، من سيارات و دراجات و وسائل و معدات تستعمل في مجال الشرطة العلمية.   

وهذا مع أخذ صور فوتوغرافية للأطفال و هم يلبسون قبعات أعوان الشرطة و يصعدون إلى السيارات الخاصة بالأمن الوطني.

 كما تم بالمناسبة تنظيم زيارات بيداغوجية لهم، إلى المتحف المركزي للشرطة بشاطوناف بالجزائر العاصمة.

بهدف مرافقتهم و مشاركتهم فرحتهم، والإحاطة بمختلف المعارف التي يحتاجونها لمعرفة هياكلهم الشرطية.

 


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