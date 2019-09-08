بالصور.. أطفال مرضى السرطان في ضيافة أبطال إفريقيا

بادر الناخب الوطني جمال بلماضي، ولاعبي الخضر، بإدخال الفرحة لدى أطفال مرضى السرطان، من خلال استقبالهم بمركز سيدي موسى.

ونزولا عند طلب جمال بلماضي، ولاعبي المنتخب الوطني، نزل أمس السبت، حولي 20 طفلا من جمعية الأمل، لمرضى السرطان، ضيوفا على الخضر، بمركز سيدي موسى.

وكان هذا اللقاء لحظة تاريخية بالنسبة لهؤلاء الأطفال، أين استمتعوا بمتابعة تدريبات أبطال إفريقيا، قبل أخذ صور تذكارية رفقة نجوم الخضر.

وتزامنت زيارة أطفال مرضى السرطان، للمنتخب الوطني، عشية المباراة الودية التي تنتظر زملاء رياض محرز أمام منتخب البنين.

وجاءت هذه المبادرة بالتنسيق مع جمعية “أمل” لأطفال مرضى السرطان، التي تقدم الدعم لهذه الفئة من الأطفال، من خلال العديد من المساعدات والأنشطة.