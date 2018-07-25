بالصور.. أطفال يبيتون في العراء بعد هروب حافلات مديرية الشباب والرياضة بتمنراست

إنتشرت، اليوم الأربعاء، عبر صفحات الفايسبوك، صور لأطفال صغار من ولاية تمنراست، يبيتون في ملعب جواري بعين صالح جنوب الوطن.

بعد رجوعهم من العطلة الصيفية التي قضوها بالجزائر العاصمة.

ويعود سببب مبيتهم في العراء، هو أن الحافلات تم كرائهم لمديرية الشباب والرياضة بتمنراست، والتي كانت تقلهم، هربت عليهم فور نزولهم لتناول وجبة العشاء.

ليضطر بعدها الأطفال، اللجوء إلى ملعب جواري بعين صالح للنوم فيه، متوسدين حقائبهم ومحافظهم، بدون فراش ولا غطاء.

لتأتيهم صبيحة اليوم حافلات من عاصمة الولاية، وتقلهم إلى ذويهم و أهلهم.