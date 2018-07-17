بالصور.. أطفال يضحون بعطلهم لبيع الفواكه والخبز على الطريق في وهران

أطفال لم يفقدوا براءتهم بالعمل كبائعي فواكه موسمية وخبزعلى حواف الطرق بل أثبتوا مسؤوليتهم وحبهم لأولياءهم بتقديم لهم يد المساعدة.

ملاك، منال، خليل وشمس الدين عينة من هؤلاء البراعم الذين يضحون بعطلهم رغم نجاحهم في الدراسة لبيع الخبز، البطيخ، التين والحليب.

حيث تراهم مصطفين على حواف الطرق المؤدية إلى شواطئ البحر بمنطقة عين تاسة التابعة لبلدية عين الكرمة بوهران.

وهذا لمغازلة زبائنهم بطرق تنم عن ذكاء خارق في إستقطابهم ودفعهم لشراء ما يعرض عليهم والابتسامة مرسومة على محياهم وأمل بيع كل ما لديهم

هدف يسعون إلى تحقيقه يوميا لإبراز دورهم في إعانة أهاليهم ولو لاقتناء الأدوات المدرسية تحضيرا للموسم المقبل.

كذلك غاية تنسيهم لفحات الشمس الحارقة أوحتى حلم استمتاعهم كغيرهم من الاطفال بالاستجمام والنزهة بشواطئ البحر.