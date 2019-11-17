بالصور.. أعضاء مجلس إدارة شركة مولودية العلمة ينددون بتصرفات الرئيس السابق

ندد أعضاء مجلس إدارة مولودية العلمة، بتصرفات الرئيس السابق للنادي الهاوي سمير رقاب، الذي رفع دعوى قضائية إستعجالية لدى المحكمة، ضد الطاقم المسير الحالي للشركة.

واعترض الرئيس السبق على شرعية الجمعية العامة للشركة وكذا الجمعية العامة للنادي الهاوي، بعد أن قام بقية أعضاء النادي بسحب الثقة منه بعريضة في وقت سابق، مع تفويض بوترعة رئيسا جديدا للنادي الهاوي.

وفي بيان صحفي صادر عن أعضاء مجلس الإدارة لمولودية العلمة، تلقينا نسخة منه، حذّروا من عواقب كل من يقوم بعرقلة النادي، لا سيما بعد أن قام نفس المجلس، بمساعي وخطوات من أجل إعادة قاطرة الفريق للسكة الصحيحة حسب نفس البيان، لا سيما خطوات حثيثة لإستخراج السجل التجاري والشروع في تسوية الأمور القانونية، قصد الإستفادة من أموال الفريق وصرفها على النادي.

كما ختم نفس البيان، الذي تضمن ورقة الحضور الممضية من طرف أعضاء المكتب التنفيذي المكون من أربعة أعضاء، تحميل المسؤولية لكل من يعرقل مسيرة الفريق.