بالصور.. أعمال شغب بمروانة بعد مواجهة إتحاد خنشلة

إندلعت أعمال شغب أمسية اليوم الثلاثاء بولاية باتنة وبالضبط بمدينة مروانة من طرف أنصار فريق إتحاد خنشلة.

حيث قام بعض مناصري الفريق الضيف بتخريب أكثر من 10 سيارات وواجهات محلات تجارية بمدينة رأس العيون وسط رعب حقيقي سكن قلوب المواطنين.

وجاب المنحرفون الشارع الرئيسي لمدينة رأس العيون إلى غاية المستشفى .

مُحطمين كل ماوجدوه أمامهم خاصة المصابيح الكهربائية العمومية كما تم تسجيل عدد كبير من الجرحى.

ولم يتجرع بعض أشباه أنصار إتحاد خنشلة هزيمة فريقهم ضد المُضيف أمل مروانة وتضييعهم الصعود للمحترف الثاني بنسبة كبيرة.