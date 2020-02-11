بالصور.. أعيان إسطيل بالوادي يكرمون رجال الخفاء والطاقم الطبي الذي سهر على خدمة ضحايا المجزرة المرورية

كرّم أعيان إسطيل بولاية الوادي يكرمون رجال الخفاء والطاقم الطبي الذي سهر على خدمة ضحايا المجزرة المرورية.

والتي عرفها الطريق الوطني رقم 03 ببلدية اسطيل وخلفت 13قتيل و58 جريح.

وتعتبر هذه الإلتفاتة إنسانية الأولى من نوعها في منطقة اقدم اعيان بلدية اسطيل.

وذلك بتكريم رجال الخفاء والكادر الطبي الذي سهر على خدمة وتقديم الاسعافات والعلاج للضحايا مجزرة المرورية.

الحادث ابان على قوة التلاحم والعمل الانساني والهبة الشعبية المليئة بكل منابع الخير.

اين استضاف ورحب بالمدعوين، وتم تكريم كل الفاعلين في هذه الهبة الشعبية، بدءا بمدراء المؤسسات الصحية بدائرة المغير.

وثم تكريم الطاقم المناوب ليلة وقوع حادث الحافلتين 19 جانفي 2020 من أطباء مختصين، وأطباء عامين وممرضين وإداريين.

وتكرم بعض عمال الصحة الذين قدموا مجهودات لهذا القطاع.

كما خص ابطال الحماية المدنية والجمارك والدرك الوطني ثم تكريم بعض الأساتذة العاملين والمتقاعدين وختامها تكريم أئمة دائرة المغير على وقوفهم في رص الصفوف وتجنيد الناس لخدمة الضحايا.

هذه الإلتفاتة الطيبة تعطي دفعة معنوية لكل هؤلاء في استرجاع حقوق التثمين بالعمل الجاد وهو ما ترك أثر طيب كل الحضور.