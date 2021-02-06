بالصور..أفراد الجيش الوطني الشعبي يشاركون في حملة تشجير بباتنة

شارك أفراد القطاع العسكري بباتنة، اليوم السبت، في عملية التشجير على مستوى المساحات المجاورة لسد كدية لمدور بتيمقاد ولاية باتنة.

وذلك بالتنسيق مع محافظة الغابات للولاية، في اطار الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار “شجرة لكل مواطن”.

والتي يساهم فيها أفراد الجيش الوطني الشعبي إلى جانب مختلف فعاليات المجتمع المدني.

وتم في هذه الحملة غرس حوالي 3000 شجيرة من نوع الكاليتوس، بمشاركة عناصر الدرك الوطني، الأمن الوطني.

بالإضافة الى الحماية المدنية والكشافة الإسلامية وكذا ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بالولاية.