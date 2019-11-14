بالصور.. أفراد الجيش في حملة تشجير بميلة

شارك أفراد القطاع العسكري لولاية ميلة، بالتنسيق مع محافظة الغابات للولاية اليوم، في عملية تشجير.

العملية جرت على مستوى محيط سد بني هارون والحي السكني فرضوة ببلدية سيدي مروان.

وتم غرس 1500 شجيرة ضمن الحملة الوطنية المذكورة، بمشاركة عناصر الأمن الوطني والحماية المدنية والكشافة الإسلامية وكذا ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بالولاية، وبحضور السلطات المحلية لولاية ميلة.

مواصلة للحملة الوطنية للتشجير تحت شعار “شجرة لكل مواطن” التي يساهم فيها أفراد الجيش الوطني الشعبي عبر كافة التراب الوطني، رفقة مختلف فعاليات المجتمع.

تهدف هذه العملية إلى إعادة التوازن البيئي للمنطقة المحيطة بسد بني هارون وكذا تنمية الحس البيئي لدى كافة فئات المجتمع المشاركين في هذه الحملة.