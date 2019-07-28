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بالصور.. أفراد الشرطة ومواطنون يتبرعون بالدم للمصابين في حادث مرور بسطيف

أخبار الجزائر
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بالصور.. أفراد الشرطة ومواطنون يتبرعون بالدم للمصابين في حادث مرور بسطيف
بقلم شهرزاد مزياني

التحق أفراد الشرطة والمواطنين للتبرع بالدم لفائدة المصابين، في حادث مرور، الذي وقع صبيحة اليوم الاحد اودى بحياة 9 اشخاص وجرح 4 آخرين  على الطريق السيار الرابط بين سطيف العلمة.

وقد وقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بمنطقة العراعير، على إثر  اصطدام شاحنة ذات نصف مقطورة، بحافلة لنقل المسافرين.

وكانت اذاعة سطيف نشرت نداءا، اليوم  الأحد ، مفاده حاجة مركز حقن الدم بمستشفى سعادنة عبد النور بسطيف،  بشكل مستعجل  لكل زمر الدم  لانقاذ عديد  الأرواح  خاصة الضحايا الحادث المأساوي، الذي وقع بين سطيف والعلمة.


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