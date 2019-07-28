بالصور.. أفراد الشرطة ومواطنون يتبرعون بالدم للمصابين في حادث مرور بسطيف

التحق أفراد الشرطة والمواطنين للتبرع بالدم لفائدة المصابين، في حادث مرور، الذي وقع صبيحة اليوم الاحد اودى بحياة 9 اشخاص وجرح 4 آخرين على الطريق السيار الرابط بين سطيف العلمة.

وقد وقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بمنطقة العراعير، على إثر اصطدام شاحنة ذات نصف مقطورة، بحافلة لنقل المسافرين.

وكانت اذاعة سطيف نشرت نداءا، اليوم الأحد ، مفاده حاجة مركز حقن الدم بمستشفى سعادنة عبد النور بسطيف، بشكل مستعجل لكل زمر الدم لانقاذ عديد الأرواح خاصة الضحايا الحادث المأساوي، الذي وقع بين سطيف والعلمة.