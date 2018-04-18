من المنتظر، أنّ تستلم قوات البحرية خلال الأيام المقبلة 5 غواصات حربية من طراز “كيلو-636” الروسية الصنع.

وحسبما أفاد به موقع “مينا دفاع” المختص في التسليح، فإن القوات البحرية على وشك استلام الغواصة بعدما تم الانتهاء من تجهيزها في مدينة سان بترسبورغ الروسية.

كما ستستلم القوات سادس غواصة بعد الانتهاء من تجهيزها وإجراء التجارب عليها في البحر، بحلول صيف 2018.

وبفضل هاتان الغوصتان الجديدتان، ستصبح الجزائر تمتلك أحد أقوى أسطول الغواصات في البحر الأبيض المتوسط.

خاصة وهي قادرة على إجراء مهمات في البحر وضرب أهداف داخلية بفضل القذائف التي تحملها.

للإشارة كان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

قد وقّع خلال زيارته إلى موسكو عام 2003 على اتفاقية شراء غواصتين جديدتين.