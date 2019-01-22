بالصور.. أكبر الأحياء بعين تموشنت يغرق في الأوحال

أدت قطرات المطر التي تساقطت على ولاية عين تموشنت إلى كشف العديد من النقائص بشوارع وسط المدينة.

وحسب الصور المرفقة، فقد غرقت الطرقات في الأوحال وهي الحالة المزرية التي آل إليها أحد أكبر الأحياء بالمدينة المعروف “بالفوبور”.

هذا الأمر أثار استياء العديد من السكان وكذا التجار الذين أغلقوا محلاتهم التجارية.

في حين تساءل هؤلاء عن سبب توقف أشغال تهيئة الطرقات لأزيد من سنة.

رغم شكاويهم المسبقة إلى السلطات المحلية التي لم تجد أذانا صاغية.

متسائلين عن سبب توقف الأشغال في تحول العديد من الطرقات إلى برك وأوحال أعاقت حركة مرور السيارات والراجلين.

بمن فيهم تلاميذ المدارس المتواجدة بهذا الحي بوسط مدينة عين تموشنت.