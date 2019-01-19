بالصور.. أكثر من 92 ألف جزائري أدوا مناسك العمرة هذا الموسم

زار 92 ألف و252 معتمر جزائري البقاع المقدسة حتى نهار أمس، محتلة الجزائر بذلك المرتبة السادسة في ترتيب الدول.

وأصدرت السلطات السعودية إلى غاية 11 جمادى الأولى 1440 الموافق لـ18 جانفي 2019، 3 مليون و24 ألف و272 تأشيرة عمرة.

وصل منهم إلى البقاع المقدسة مليونين و561 ألف و541 معتمر البقاع المقدسة لأداء المناسك.

وقد غادر البقاع المقدسة إلى بلدانهم بعد أداء مناسك العمرة مليونين و162 ألف و62 معتمر.

وتحتل باكستان المرتبة الأولى من حيث ترتيب الدول التي زار مواطنوها البقاع المقدسة هذا الموسم بـ681 ألف و392 معتمر.