بالصور.. ألف إمام يشاركون في امتحانات الترقية إلى رتبة إمام أستاذ

شارك قرابة ألف إمام من مختلف ولايات البلاد، في امتحانات الترقية إلى رتبة “إمام أستاذ”، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان الوزارة “تعكس هذه الامتحانات التي جرت بدار الإمام “حرص وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على التكفل بالوضعيات المهنية لموظفي القطاع, خصوصا ما يتعلق بالترقية وتحسين المسار المهني للأئمة”.

وشارك في هذا الامتحان “الأئمة المدرسون المدمجون في رتبة إمام واعظ. الذين تعذرت مشاركتهم في الامتحانات المهنية بعنوان سنة 2023. و ذلك تنفيذا لتعليمة الوزير الأول, المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية”.