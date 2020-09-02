بالصور.. أمطار غزيرة وسيول بولاية باتنة

تشهدها المناطق الشمالية لولاية باتنة منذ عصر اليومأمطار رعدية غزيرة ، حسب ما سجلته مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وسجلت ذات المصالح تساقطات غزيرة للامطار على مستوى الطريق الوطني رقم 3 في شقه الرابط بين باتنة وجرمة.

كما سجلت تساقطات غزيرة بالطريق الولائي رقم 26 الرابط بين فسديس والمعذر، وبعض احياء مدينة المعذر.

وتم تجنيد فرق التدخل لمختلف الوحدات القريبة مدعمة بمفرزة الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات في عين المكان لتقديم يد المساعدة للمارة وتسهيل حركة السير وكذا امتصاص المياه.

وتدخلعناصر الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات الموجود ببلدية فيسديس لتقديم يد المساعدة للمارة مع ابعاد المركبات العالقة وسط الاوحال والسيول تحت الجسر المقابل لجامعة فيسديس، والعملية متواصلة.