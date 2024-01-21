بالصور.. أمل بوشوشة تتألق بحفل Joy Awards

تألقت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، أمس السبت، على سجادة حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards بدورته الرابعة، بمدينة الرياض بالسعودية.

وارتدت الفنانة الجزائرية، فستانا أسود تزيّنه اللمسات البرّاقة من دار “Zuhair Murad”. واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، ومكياج ناعم أبرز جمالها.

وكانت مدينة الرياض مساء أمس السبت على موعد مع حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards بدورته الرابعة، الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقد سارت على سجادته الخزاميّة مجموعة من أشهر النجمات العربيات والعالميات. تألّقن بإطلالات اخترنها بعناية كبيرة وذوق رفيع.

وإحتفي مهرجان صناع الترفيه Joy Awards في نسخته الرابعة من قلب العاصمة السعودية الرياض، بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب.

وشارك في الحفل كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين. إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي.

كما حضر حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

وشهد الحفل تكريم أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم 15 جائزة للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2023.