بالصور…أمن أم البواقي يُحسس ضد مخاطر الإنترنيت

نظمت مصالح أمن ولاية أم البواقي حملة تحسيسية، للتحذير من الإستعمال السيئ للأنترنيت والألعاب الإلكترونية للتلاميذ وطلبة المؤسسات التربوية بأطوارها التلاثة.

و كذا متربصي مراكز ومعاهد التكوين المهني والتمهين.

حيث تم إلقاء العديد من الدروس و المحاضرات، مع توزيع مطويات تحتوي على نصائح و إرشادات للأطفال والأولياء.

و نظمت هذه الحملة من أجل ترسيح الوعي الجماعي العملية والمشترك مع التحلي بروح المسؤولية على كل مستخدم للانترنت.

بالإضافة إلى غرس تقافة الإستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية خاصة في أوساط الشباب و الأطفال.