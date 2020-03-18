بالصور.. أمن البيض يشارك رفقة المصالح المختصة حملات تحسيسية لمنع انتشار كورونا

باشرت مصالح أمن ولاية البيض حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة منتسبي الأمن الوطني على المستوى المحلي للحد من إنتشار وباء كورونا.

ويشارك رفقة مصالح الامن المواطنين على مستوى الساحات العمومية ومحطة نقل المسافرين بالولاية.

حيث أشرف على العملية الطبيب المراقب للأمن الوطني بأمن ولاية البيض أين تم تقديم نصائح وإرشادات لفائدة سواق حافلات نقل المسافرين.

وهذا حول ضرورة النظافة وغسل الأيدي بالمحاليل المطهرة كما تم في نفس السياق توزيع مطويات تحتوي على مجموعة من النصائح لتفادي انتشار فيروس كورونا.

كما شاركت مصالح أمن الولاية في حملات التطهير والتعقيم بمعية مصالح البلدية والجمعيات التي تم تنظيمها على مستوى الشوارع والساحات العامة.