بالصور.. أمن النعامة ينظم حملتين تحسيسيتين خدمة لممواطن وحماية للمتلكاته

في إطار الحملات التحسيسية التي تطلقها المديرية العامة للأمن الوطني خدمة لممواطن وحماية للمتلكاته.

وتزامنا مع الأسبوع العربي للمرور المقرر خلال شهر ماي من كل سنة ، الموسوم هذا العام تحت شعار “القيادة ….تضمن سلامتك وسلامة الآخرين” .

والمخطط الإتصالي الخاص بشهر رمضان الكريم لهذه السنة والموسوم هو الآخر تحت شعار “معا لرمضان بدون حوادث”.

سطرت مصالح أمن ولاية النعامة بالتنسيق مع أمن الدوائر الستة التابعة لأمن ولاية النعامة حملة تحسيسية لفائدة المواطنين ومستعملي الطريق من سائقي الحافلات وسيارات الأجرة خاصة المسافات الطويلة.

من أجل تحسيسهم وتوعيتهم بضرورة أخذ الحيطة والحذر خاصة فيما يتعلق بموضوع تأثير التعب على السائقيين.

إعطائهم جملة من النصائح والإرشادات المرورية، تندرج هذه الحملة التحسيسية للحد من حوادث المرور ومحاربة ظاهرة الإجرام المروري بالإضافة إلى تثمين مجهودات المدرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى ترسيخ ثقافة مرورية سليمة لدى المواطنين وخاصة فئة السواق منهم.

بالإضاتفة إلى مجهودات المدرية العامة للأمن الوطني من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة من أجل سلامة مرورية آمنة وسليمة.