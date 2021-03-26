بالصور..أمن بسكرة يوقف مشعوذ متلبسا بممارسة طقوس سحر

أوقفت عناصر الامن الحضري الثالث ببسكرة، مشعوذ يمتهن السحر والشعوذة كما حجزت ادوات وطقوس يستعملها في ايهام ضحاياه بقضاء حوائجهم.

وحسب بيان مصالح امن ولاية بسكرة ، فقد تم استغلال معلومات بوجود شخص 67 سنة يستغل مسكنه لممارسة طقوس السحر.

ليتم تفتيش المنزل ومداهمة مسكن المشتبه به، اين ضبط وهو يقوم بطقوس امام ضحيتين امرأة و ابنتها بإستعمال وسائل متعددة.

كما تم اقتياده لمقر الامن وانجاز ملف جزائي له على خلفية متابعته بالنصب والاحتيال بممارسة السحر والشعوذة.

بالإضافة الى تدنيس معلوم من الدين في انتظار مثوله امام نيابة محكمة بسكرة.