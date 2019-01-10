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بالصور..أمن بومرداس يحسس التلاميذ بمخاطر إستهلاك المؤثرات العقلية 

أخبار الجزائر
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بالصور..أمن بومرداس يحسس التلاميذ بمخاطر إستهلاك المؤثرات العقلية 
بقلم حكيم ش

نظم أمن ولاية بومرداس اليوم الخميس، خرجة تحسيسية حول أخطار إستهلاك المؤثرات العقلية.

تم فيها إستهداف تلاميذ بعض المؤسسات التربوية من الطورين الإبتدائي والمتوسط  لبلدية أولاد موسى.

وأفاد بيان لمصالح الأمن، أنه تم تقديم نصائح وتوجيهات أمنية من قبل إطارات الأمن الولائي وكذا فرقة مكافحة المخدرات.

تم فيها تعريفهم بالأخطار المتعلقة بإستهلاك المؤثرات العقلية مع تعريفهم بالجوانب القانونية التي تردع المخالفين بهذا الخصوص، كما تم التطرق للآثار السلبية على الفرد والمجتمع.

مع تذكيرهم بالخطوط الخضراء الموضوعة تحت تصرف كل المواطنين خدمة لهم، يضيف المصدر.

حملة تحسيسية حول المؤثرات العقلية

حملة تحسيسية حول المؤثرات العقلية


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