بالصور ..أمن بومرداس يشارك في الأيام الإعلامية للحد من حوادث المرور

شارك أمن ولاية بومرداس ضمن الأيام الإعلامية للوقاية المرورية، التي انطلقت فعاليتها،أمس الخميس، على مستوى واجهة البحر ببومرداس.

وحسب بيان لمصالح أمن الولاية، اليوم الجمعة، أشرف على إفتتاح هذه الأيام، الأمين العام نيابة عن والي الولاية.

وتم تنظيم قوافل تحسيسية، جابت مختلف بلديات ودوائر الولاية، لتوعية مستعملي الطريق من أخطار حوادث المرور، وخاصة فئة سواق المركبات بمختلف أصنافها.

بالإضافة إلى ذلك يتم من خلال هذه الأيام الإعلامية تنشيط حظائر للتربية المرورية لفائدة الأطفال تحت شعار ” طفل اليوم هو سائق الغد”.

كما تم أيضا توزيع مطويات عليهم، تتضمن نصائح وتوجيهات تتعلق بالسلامة المرورية و الإستعمال السيئ للأنترنت.