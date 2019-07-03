بالصور…أمن بومرداس يشرف على إنطلاق الإحتفالات الرسمية لعيد الإستقلال

قام والي ولاية بومرداس، بمعية السلطات الأمنية والولائية والثورية على إعطاء الإنطلاق الرسمي للإحتفالات المخلدة لإحياء الذكرى الـ/57 لعيد الإستقلال

على مستوى مقر أمن ولاية بومرداس، بالتنسيق مع مديرية المجاهدين، بحضور إطارات ورتباء وأعوان الشرطة والأعوان الشبهيين التابعين لمختلف مصالح أمن الولاية

في بداية الندوة قام مراقب الشرطة علي بداوي، رئيس أمن ولاية بومرداس بإلقاء كلمة الإفتتاحية أين تطرق فيها إلى أن

تاريخ الجزائر ملئ بالمحطات البارزة وحافل ببطولات الشهداء الأبرار، الذين قدموا النفس والنفيس وكل المجاهدين الأخيار الذين جاهدوا

في سبيل الله والوطن، بهدف نزع الإستقلال والحرية من الإستعمار الفرنسي الغاشم،

لتليها كلمة والي الولاية، والتي تمحورت حول تضحيات شهدائنا الأبرار من أجل نيل الحرية، بعدها قام الدكتور حسين عبد الستار،

بتنشيط محاضرة تاريخية حول مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها الثورة التحريرية المجيدة وكذا مختلف المقاومات الشعبية إلى غاية إستقلال الجزائر،

في الأخير ألقت مديرة المجاهدين كلمة ختامية بذات المناسبة وفي الختام قام رئيس أمن ولاية بومرداس، بتكريم الأستاذ المحاضر الدكتور حسين عبد الستار وكذا والي الولاية.