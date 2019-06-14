بالصور…أمن بومرداس يطلق المخطط الأزرق لضمان أمن العائلات والمصطافين

تم إطلاق المخطط الأزرق من طرف مصالح أمن ولاية بومرداس، وهذا بإتخاذ جملة من التدابير الأمنية الوقائية من خلال تجنيد 3200 شرطي

وكافة الإمكانيات المادية لتأمين العائلات و المصطافين، تزامنا وإنطلاق موسم الإصطياف لسنة 2019، وفق بيان لمصالح الأمن الولائي،اليوم الجمعة.

حيث تم الإفتتاح الرسمي لموسم الإصطياف على مستوى الشاطيء المركزي ببلدية بومرداس، من خلال تكليف مراكز مراقبة للشرطة

على مستوى واجهة البحر للتدخل الفوري وإستقبال شكاوي وبلاغات المصطافين مباشرة من أجل تسهيل عملية التواصل مع المواطنين

بالإضافة إلى توزيع دوريات راجلة وأخرى راكبة، بإستعمال الدراجات النارية لحراسة و تأمين الشواطئ، يضيف المصدر ذاته .

كما تم في هذا الشأن إتخاذ إجراءات أمنية مرورية من شأنها محاربة كل المخالفات المرورية المسجلة عبر الطرقات،والسهر على تسهيل حركة المرور

من أجل التقليل من حوادث الطرقات مع توعية السائقين بضرورة إحترام قانون المرور، أما فيما يخص محاربة جرائم القانون العام،

فقد تم تدعيم العنصر البشري بأحدث الوسائل اللوجيستيكية والتقنية لمكافحة شتى أنواع الجرائم، مع تأمين كافة الأماكن العمومية

التي تشهد توافد كبير من طرف الجمهور بمناسبة القيام مختلف النشاطات الثقافية والفنية السهر على مكافحة المخالفات الماسة بالبيئة والمحافظة

على نظافة المحيط مع تفعيل الدور الوقائي الجواري، من خلال العمل التحسيسي التوعوي أين تم تسطير برنامج إتصالي أمني جواري

يتضمن تنظيم حملات تحسيسية توعوية للوقاية مـن مختلف الآفات الاجتماعية، لفائدة المصطافين لاسيما أطفال المخيمات الصيفية .