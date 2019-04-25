بالصور.. أمن بومرداس يقوم بحملة تحسيسية لطلبة مدارس تعليم السياقة

قام إطارات خلية الإتصال والعلاقات العامة بمعية فرقة الدراجات النارية بالمصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن بومرداس، بتقديم توجيهات أمنية مرورية.

وحسبما أفاده بيان لذات المصالح، فإن العملية استهدفت شريحة طلبة مدارس تعليم السياقة بوسط مدينة بومرداس تزامنا مع اجتيازهم الإختبارات.

حيث تم التركيز حول ضرورة التحلي بروح المسؤولية أثناء القيادة في الطرقات، من أجل الحفاظ على سلامتهم وأمنهم.

مع التقييد بدليل تعليم السياقة الذي يحتوي على معلومات في مجال المرور، ليتم توزيع عليهم مطويات تحتوي على نصائح أمنية

حول الأسس والقواعد السليمة في مجال السياقة الصحيحة. يصيف البيان.