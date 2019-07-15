بالصور…أمن بومرداس ينظم أبواب مفتوحة لفائدة أطفال المخيمات الصيفية

نظم صبيحة اليوم أمن ولاية بومرداس، أبواب مفتوحة لفائدة أطفال المخيمات الصيفية المقيمين على مستوى ولاية بومرداس الساحلية،

بمناسبة إحياء لليوم الوطني للطفل المصادف للخامس عشر جويلية من كل سنة، وفق بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الإثنين .

حيث تم إستقبالهم من طرف إطارات الأمن الولائي، أين تمكنوا من التعرف عن قرب عن مختلف مصالح الأمن والمتمثلة في التعريف

بالآليات الشرطية لفرقة حماية الفئات الهشة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في مجال حماية الطفولة من كل الأخطار ومن مختلف أشكال

العنف والإعتداءات مع تقديم شروحات واسعة عن الرقم الأخضر 104 الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني في مجال حماية الأطفال

في حالات الإختفاء أوالإختطاف، إضافة إلى التعرف عن مهام فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية، وفق ذات المصدر .

في ميدان حماية الأطفال من جرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال، ليليها التعريف بمختلف مهام ودور الشرطة العلمية والتقنية.