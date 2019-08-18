بالصور.. أمن بومرداس ينظم حملة تحسيسية لسائقي الدراجات النارية

تتواصل خرجات مصالح الشرطة قصد توعية وتحسيس ومرافقة مستعملي الطرقات عبر الإقليم الحضري لولاية بومرداس تزامنا وموسم الإصطياف.

أين تم الوقوف على جملة الظواهر السلبية التي يقع فيها الكثير من سائقي الدراجات النارية، كعدم إرتداء الخوذة والمناورات الخطيرة

هذه الظواهر من شأنها أن تؤدي بالسائق إلى إصابته بحروج بليغة أوحالات الموت وغيرها من التجاوزات والمخالفات المرتكبة بهذه المركبات.

وقام مصالح الأمن بالتنقل عبر مختلف النقاط من مدينة بومرداس، من أجل تحسيس وتوعية السائقين بضرورة إحترام قوانين المرور

وتم تذكيرهم بخطورة تعاطي الأقراص المهلوسة والمخدرات بكل أصنافها و التي يترتب عليها نتائج سلبية وخيمة على الجميع.