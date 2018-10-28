بالصور.. أمن بومرداس ينظم زيارات بيداغوجية للتلاميذ نحو المتحف المركزي للشرطة

نظمت شرطة خميس الخشنة بالتنسيق مع مديرية التربية لولاية بومرداس زيارات بيداغوجية، لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية إلى المتحف المركزي للشرطة بشاطوناف، بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان لمصال الأمن، اليوم الأحد، تمكن التلاميذ من الإطلاع على مختلف مراحل تطور تاريخ الشرطة الجزائرية منذ 1962 إلى غاية يومنا الحالي.

و قدمت من خلالها شروحات واسعة حول أجنحة المتحف من خلال المعارض التي تضم الأزياء الخاصة بالفرق العملياتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

و مختلف الرتب و التجهيزات و المعدات و الوسائل التقنية التي كانت تستعمل لدى مصالح الشرطة، إضافة إلى أنواع الأسلحة النارية الفردية و الجماعية بمختلف أشكالها.

كما تم الإستماع للأسئلة المطروحة و الإجابة عنها من طرف إطارات المتحف و التي لاقت تجاوبا من طرف التلاميذ.