بالصور..أمن بومرداس ينظم يوم إعلامي جواري لفائدة أطفال المخيمات الصيفية حول تاريخ الشرطة الجزائرية

نظم أمسية اليوم الأربعاء، إطار خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية بومرداس يوم إعلامي أمني جواري، وفق بيان لمصالح الأمن الولائي

إستهدف 150 طفل من المخيم الصيفي المقيمين على مستوى مدرسة باكور محمد الصغير بالكرمة ببومرداس، يضيف المصدر ذاته.

حيث تم من خلالها تنشيط دروس توجيهية حول “تاريخ وجهود الشرطة الجزائرية في مجال الوقاية من مختلف الآفات الإجتماعية”،

بهدف تعزيز الحس الأمني لدى الناشئة، كما تم التعريف بالآليات الإتصالية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة

في الخط الأخضر 1548، رقم النجدة 17، الرقم الأخضر 104، تطبيق آلو شرطة، لغرض الإتصال والتواصل،

بالإضافة إلى ذلك تم توزيع مطويات تحتوي على نصائح أمنية حول مواضيع تتعلق بأخطار الحوادث المرورية، أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية

البرنامج الإتصالي الأمني الجواري التحسيسي الوقائي متواصل طيلة موسم الإصطياف، وفق ذات المصدر .