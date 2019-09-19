بالصور.. أمن بومرداس ينظم يوم تحسيسي حول الآفات الإجتماعية في الوسط المدرسي

تم اليوم الخميس، أمن ولاية بومرداس، بتنظيم يوم تحسيسي أمن جواري للوقاية من مختلف الآفات الإجتماعية في الوسط المدرسي.

هذا اليوم التحسيسي جاء بالتنسيق مع مديرية التربية لولاية بومرداس، حيث مست الحملة تلاميذ متوسطة رحيل رابح ببلدية بومرداس.

وقامت الشرطة بتقديم نصائح وتوجيهات أمنية لتحصين المتمدرسين من أخطار إستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، أخطار الإستعمال السئ للأنترنت

بالإضافة إلى جنوح الأحداث والتعريف بالخطوط الخضراء الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لغرض الإتصال والتواصل بمصالح الأمن

وتم توزيع مطويات تحتوي على إرشادات أمنية حول مختلف هذه المواضيع، بهدف غرس ثقافة أمنية لدى الناشئة، يضيف المصدر ذاته.