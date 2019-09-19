بالصور.. أمن بومرداس ينظم يوم تحسيسي حول الآفات الإجتماعية في الوسط المدرسي

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بالصور.. أمن بومرداس ينظم يوم تحسيسي حول الآفات الإجتماعية في الوسط المدرسي
بقلم حكيم شق الطين

تم اليوم الخميس، أمن ولاية بومرداس، بتنظيم يوم تحسيسي أمن جواري للوقاية من مختلف الآفات الإجتماعية في الوسط المدرسي.

هذا اليوم التحسيسي جاء بالتنسيق مع مديرية التربية لولاية بومرداس، حيث مست الحملة تلاميذ متوسطة رحيل رابح ببلدية بومرداس.
وقامت الشرطة بتقديم نصائح وتوجيهات أمنية لتحصين المتمدرسين من أخطار إستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، أخطار الإستعمال السئ للأنترنت
بالإضافة إلى جنوح الأحداث والتعريف بالخطوط الخضراء الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لغرض الإتصال والتواصل بمصالح الأمن
وتم توزيع مطويات تحتوي على إرشادات أمنية حول مختلف هذه المواضيع، بهدف غرس ثقافة أمنية لدى الناشئة، يضيف المصدر ذاته.

يوم تحسيسي إعلامي جواري

يوم تحسيسي إعلامي جواري


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=702160

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com