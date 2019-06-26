بالصور…أمن بومرداس يواصـل نشاطـه الإتصالي الجـواري من أخطار المؤثرات العقلية و المخدرات

قام صبيحة اليوم الأربعاء، رئيس فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية بومرداس،بمعية خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية،

بإستهداف سواق المركبات بجميع أصنافها، على مستوى مداخل ومخارج مدينة،بمناسبة موسم الإصطياف وتزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

تم من خلالها توزيع مطويات توجيهية على مستمعلي الطرقات، وفق ما أفاد به بيان لذات السلك النظامي

للحفاظ على سلامتهم وسلامة غيرهم من مختلف الآفات الإجتماعية، المخطط الإتصالي الأمني الجواري التحسيسي لايزال متواصل طيلة موسم الإصطياف،

ليستهدف المصطافين، وكذا أطفال المخيمات الصيفية على مستوى ولاية بومرداس الساحلي، وفق ذات المصدر .

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