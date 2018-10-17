بالصور.. أمن تيارت يحجز أزيد من 18 كلغ من الكيف و76 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتحري والتدخل،بأمن ولاية تيارت،من حجز أزيد من 18 كلغ كيف معالج،و76 أقراص مهلوسة،وكذا هواتف نقالة وأسلحة بيضاء، سكاكين وسيوف، مع حجز سيارة لدى شبكة إجرامية بتيارت.

الإطاحة بالمتورطين جاء بعد ورود معلومات لدى ذات المصالح،مفادها تواجد شبكة تقوم بترويج المخدرات بمدينة تيارت.

حيث باشرت ذات الفرقة بحثها أين توصلت إلى تحديد مكان تواجد كمية معتبرة من الكيف المعالج، على مستوى مسكنين بمدينة تيارت قدرت بـ 18536 كلغ كيف معالج، و76 أقراص مهلوسة،

وكذا هواتف نقالة وأسلحة بيضاء سكاكين وسيوف مع حجز سيارة تابعة لذات الشبكة.

كما تم توقيف أحد عناصرها البالغ من العمر 25 سنة فيما لازال 4 أفراد من الشبكة في حالة فرار.

في وقت تستمر التحقيقات والبحث للقبض عليهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لمحاكتهم .