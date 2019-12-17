بالصور.. أمن سيدي عمار يطيح بمروّج المؤثرات العقلية ويحجز 1088 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي عمار من توقيف مروج مخدرات مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 37 سنة.

وينحدر من أحد أحياء بلدية سيدي عمار وينشط في ترويج الحبوب المهلوسة، حيث ضبط بحوزته على كمية من الأقراص المهلوسة بغرض المتاجرة.

وبعد تفتيش منزله بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار عثرت ذات المصالح على أزيد من 1088 قرص مهلوس.

من بينها 612 قرص نوفازين 25غ، 189 قرص من نوع لونزابراكس، 80 قرص مهلوس من نوع لاموجين 25غ.

من جهتها باشرت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الموقوف قبل تحويله إلى الجهات القضائية.