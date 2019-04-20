بالصور…أمن عين تموشنت يفكك شبكة مختصة في المتاجرة في المخدرات

تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضايا بأمن ولاية عين تموشنت من تفكيك شبكة وطنية

مختصة في المتاجرة في المخدرات متكونة من أشخاص03 أشخاص تنشط عبر ولايتي تلمسان وعين تموشنت، وفق بيان لمصالح الأمن الولائي.

هذه العملية النوعية جاءت نتيجة إستغلالا لمعلومات تفيد بالنشاط المشبوه لأفراد الشبكة حيث انه و بعد مراقبة تحركاتهم لمدة فاقت الشهرين

تم وضع خطة أمنية محكمة من خلال نصب حاجز أمني للإيقاع بأفراد الشبكة على مستوى الطريق الرابط بين مدينة بن سكران ولاية تلمسان وبلدية أغلال ولاية عين تموشنت.

أسفرت العملية عن توقيف مركبة من نوع هيوداي أكسنت بعد أن حاول سائقها المدعو”إ ش 50سنة”، إثر تخطي الحاجز الأمني

وبعد تفتيشها تم حجز كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ14 كغ كانت مخبأة بإحكام داخلها .

مع مبلغ مالي قدر بـ 25 مليون سم يعتبر من عائدات بيع هذه السموم، يضيف المصدر ذاته .

موازاة مع ذلك تم توقيف مركبة ثانية من نوع “تويوتا هيليكس” على متنها شخصين، كانت مهمتهما تأمين المسلك للمركبة الأولى .

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت الذي أحال الملف أمام قاضي التحقيق أين صدر في حقهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت.