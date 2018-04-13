بالصور.. أمن قسنطينة يحقق أمنية الطفل فادي

تلبية لطلب والدة الطفل زرفة فادي الذي يعاني من مشاكل في النطق.

بتحقيق امنية ابنها في ارتداء زي الشرطة و تأدية المهام الموكلة لقوات الشرطة بالميدان.

وهو الذي يكن اعجابا و تعلقا شديدين بجهاز الأمن الوطني، وعملا على تعزيز الروابط الجوارية بين مصالح الامن والمجتمع .

عملت المصالح وتحت اشراف رئيس أمن الولاية على تحقيق حلم فادي من خلال استقباله رفقة والدته بمقر امن ولاية قسنطينة.

مرتديا الزي الرسمي الذي اعد له خصيصا وفقا لمقاسه .

اين حظي بجولة عبر مصالح امن الولاية شملت قاعة العمليات ومحطة تحقيق الشخصية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

اين اعجب فادي كثيرا بعمل كاميرات الحماية ومختلف الوسائل والمعدات المستعملة من قبل الشرطة .

لينتقل بعدها الطفل فادي رفقة قوات الشرطة في دوريات على مستوى وسط المدينة.

ومشاركتهم العمل الميداني حيث لاقى تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين مثمنين هذه المبادرة.

وفي الأخير غادر فادي مقر أمن الولاية مبتهجاً بعد تحقيق الحلم الذي راوده.

كما عبرت والدته عن شكرها وامتنانها الكبيرين على حفاوة الاستقبال من قبل مصالح أمن ولاية قسنطينة.