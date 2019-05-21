بالصور …أمن ولاية تندوف يحسس بمخاطر المخدرات وحوادث المرور

نظمت مديرية الأمن الوطني لولاية تندوف، بساحة الشهداء، حملة تحسيسية تحت شعار ” معا لرمضان بدون حوادث مرور “.

الحملة التحسيسية، جاءت بالتنسيق مع الجمعية العلمية والثقافية مالك بن نبي وجمعية قوافل الخير لرعاية الأرملة واليتيم لتحسيس المواطنين وخاصة الشباب والأطفال بمخاطر المخدرات.

وتم تقديم مطويات توعوية للعائلات ، كما كان للسائقين الحيز الكبير من الحملة التوعوية وضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذا الشهر الفضيل من حوادث السير ، وهو ما اشرف عليه محافظ شرطة مختار نبيل .

ومن جهتهم ، استحسن المواطنين هلهذا النوع من الحملات التحسيسية وضرورتها في ظل المخاطر التي تتربص بالشباب من المخدرات إلى الإفراط في السرعة وغيرها من مسببات حوادث المرور .