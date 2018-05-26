بالصور.. أمن ولاية معسكر يختتم الدورة التكوينية الثانية في لغة الإشارة

استفاد 77 عنصرا من عناصر الشرطة بولاية معسكر مؤخرا من تكوين في لغة الاشارة.

عملية التكوين التي تمت في إطار جهود المديرية العامة للأمن الوطني في تدعيم مبادئ الشرطة الجوارية اتجاه مختلف شرائح المجتمع.

نظمت بمدرسة المعاقين بصريا بمدينة معسكر بالتعاون مع مديرية النشاط الإجتماعي واستمرت قرابة 5 أشهر.

ويعمل عناصر الشرطة المستفيدون من الدورة التكوينية في لغة الاشارة في مجال الاستقبال على مستوى مختلف المقرات الأمنية.

للتواصل مع ذوي الضعف في السمع وعدم القدرة على الكلام, و تعتبر الدورة الثانية من نوعها بالولاية بعد دورة سنة 2017 .