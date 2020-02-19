بالصور.. أمن وهران يضع حدا لنشاط مصنعين مختصين في انتاج الشمة المغشوشة

تمكنت عناصر من الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران، من إحباط نشاط مصنعين غير شرعيين مختصين في إنتاج مادة الشم المغشوشة.

بالإضافة إلى تبييض الأموال وممارسة نشاط تجاري بغير رخصة وبدون اعتماد مع حجز 1000 قنطار من مادة الشمة المغشوشة بعضها جاهزة للبيع.

وتم توقيف 7 أشخاص وحجز مبلغ مالي من عائدات النشاط غير الشرعي يقدر ب 986 مليون سنتيم الى جانب استرجاع 11 مركبة و18 آلة من الحجم الكبير .

العملية النوعية التي نفذتها ذات العناصر، تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط مشبوه في انتاج مادة الشمة حيث وبعد عملية تحري وترصد لعناصر الشبكة.

وبموجب اذن بتمديد الاختصاص والتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا القاضي بتفتيش المصنعين تم حجز 188 قنطار و40 كلغ من الشمة المقلدة مهيأة للتعليب.

بالإضافة إلى 623 قنطار و48 كلغ من مواد التوضيب، 403680 علبة جاهزة للبيع، أشرطة التغليف بوزن إجمالي قدر بـ 154 قنطار، 47 دفتر كبير ومتوسط الحجم خاصة بأمر بمهمة.

ووصلات تسليم السلع، 120علبة من الشمة تحمل علامة طاسيلي و 03 أختام شخصية الى جانب استرجاع وحدتين مركزيتين للإعلام الآلي، 3 مفاتيح ذاكرة، جهازين تسجيل لكاميرا المراقبة ومبلغ مالي من عائدات النشاط غير الشرعي يفوق 986 مليون سنتيم، 11 مركبة تستخدم لنقل البضاعة و18 آلة كبيرة الحجم لصنع مادة الشمة.

