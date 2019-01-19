بالصور.. أمن وهران يطيح بأخطر مشعوذة بحي الياسمين

أطاح الأمن الحصري 22 بوهران بأكبر وأخطر مشعوذة تدعى “نورة” في الخمسينيات من العمر متلبسة بممارسة طقوس السحر وشعوذة بمنزلها.

العملية تمت باستغلالا معلومات تفيد بتحركات مشبوهة للعديد من الأشخاص على بيت المتهمة الكائن بحي الياسمين.

أين تم بعد عمليات ترصد وترقب عقب استيفاء جميع الإجراءات القانونية واخذ إذن من وكيل الجمهورية بمداهمة المكان.

تم ضبط المشعوذة نورة متلبسة بممارسة طقوس سحر إلى جانب 6 أشخاص من بين زبائنها تبين أن أغلبهم أساتذة وطالبات.

وقد أسفرت عملية إخضاع المنزل للتفتيش عن العثور على أغراض مختلفة تستعمل في الشعوذة والسحر.

كما تم إسترجاع أشياء وعقاقير غريبة تستعمل في تحضير أخطر أنواع السحر إلى جانب عن مواد نحاسية وخلطات غريبة.

ناهيك عن صور العديد من الأشخاص من بينهم شخصيات معروفة وملابس داخلية إلى جانب مبلغ مالي يعتبر من عائدات نشاطها. مصالح الأمن وبعد توقيف المتهمة والمرتادين على منزلها بحي الياسمين تم اقتيادهم إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيقات معها.

وقد تم تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران للبث في قضيتها.