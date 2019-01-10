بالصور..أم في 22 من العمر تلد 5 توائم بحالة جيدة

شهد مستشفى قنا الجامعي بصعيد مصر، وضع سيدة مصرية، تبلغ من العمر 22 سنة، لـ5 توائم، بعد إجراء عملية قيصرية.

وحسب وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، العملية تمت بمشاركة حوالي 20 من أطباء النساء والتخذير ومعاونيهم، ودامت ساعتين.

وأوضحت إدارة المستشفى أن الأطفال الخمسة “4 ذكور وأنثى”، بحالة جيدة.

باستثناء اثنين، تم وضعهما بحضانة المستشفى حتى تستقر حالتهما الصحية.

وكان والد الأطفال يعرف أن زوجته حامل في 4 توائم، لكنه فوجئ بعد الولادة بأنهم 5.

ومن هنا طالب الحكومة المصرية بمساعدته، من أجل توفير حاجياتهم، خاصة وأنه عامل في مجال البناء وحالته المادية صعبة.

وحسب المدير العام للمستشفى، فإن صحة الأم جيدة ومستقرة، وهي لم تحصل على أية منشطات من قبل.